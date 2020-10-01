Денис Глушаков стал игроком «Химок»
15:33
Пресс-служба «Химок» сообщает о подписании контракта до конца текущего сезона с полузащитником Денисом Глушаковым.
«А вот теперь подписались. Добро пожаловать, Денис», — отреагировала в Instagram подмосковная команда.
Последним клубом 33-летнего Глушакова был «Ахмат», за который хавбек играл до конца июля 2020-го.
В минувшем сезоне российский полузащитник провел за грозненцев 27 матчей и забил 6 голов. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 1,2 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/denis-glushakov-podpisal-kontrakt-s-khimkami/
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