Денис Глушаков стал игроком «Химок»

Пресс-служба «Химок» сообщает о подписании контракта до конца текущего сезона с полузащитником Денисом Глушаковым.

«А вот теперь подписались. Добро пожаловать, Денис», — отреагировала в Instagram подмосковная команда.

Последним клубом 33-летнего Глушакова был «Ахмат», за который хавбек играл до конца июля 2020-го.

В минувшем сезоне российский полузащитник провел за грозненцев 27 матчей и забил 6 голов. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 1,2 миллиона евро.