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Сегодня, 20:30

Черышев может продолжить карьеру в России

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли рассказал «СЭ» о возможном трансфере полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в российский клуб.

«У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер. Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды», — сказал Антонелли «СЭ».

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.

В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Денис Черышев
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