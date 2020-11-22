Нужен ли Черышев «Динамо»? Инсайд «СЭ»
19:02
По данным «СЭ», «Динамо» не проявляет интерес к 29-летнему футболисту «Валенсии» и сборной России Денису Черышеву, как об этом сообщает испанское издание Fichajes.
На позиции левого полузащитника клуб доверяет хавбеку Даниилу Лесовому, недавно получившему первое приглашение в национальную команду.
В текущем сезоне Черышев провел 4 матча за «Валенсию» и сделал одну голевую передачу. Его контракт с «летучими мышами» действует до 30 июня 2022 года. Нападающий является воспитанником «Реала».
Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 4 миллиона евро. (Константин Алексеев)
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