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Дембеле не намерен покидать «Барселону». Он отказал в трансфере «Ливерпулю»

16:12
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле отказался переходить в «Ливерпуль», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 23-летний француз намерен остаться в каталонском клубе на следующий сезон. «Ливерпуль» хотел арендовать форварда с последующим выкупом, однако игрок отказался.

В текущем сезоне Дембеле провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал красную карточку.

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