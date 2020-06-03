Дембеле не намерен покидать «Барселону». Он отказал в трансфере «Ливерпулю»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле отказался переходить в «Ливерпуль», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 23-летний француз намерен остаться в каталонском клубе на следующий сезон. «Ливерпуль» хотел арендовать форварда с последующим выкупом, однако игрок отказался.

В текущем сезоне Дембеле провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал красную карточку.