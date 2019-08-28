Дембеле не хочет переходить в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может стать частью сделки по возвращению в каталонский клуб форварда «ПСЖ» Неймара. Однако 22-летний француз не хочет переходить в парижский клуб, утверждает RMC.

Ранее сообщалось, что Неймар согласен на переход в «Барселону». О сделке может быть объявлено уже завтра.

27-летний Неймар в текущем сезоне ни разу не сыграл за «ПСЖ». В прошлом сезоне в 28 матчах он забил 23 мяча и сделал 13 голевых передач.

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