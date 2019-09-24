«Манчестер Юнайтед» определился с целями на зимнее трансферное окно. Они заинтересованы в приобретении форварда, сообщает The Independent. В приоритете — Марио Манджукич из «Ювентуса» и Усман Дембеле из «Барселоны».

Напомним, что «Ювентус» не включил Манджукича в заявку на Лигу чемпионов в этом году. В этом сезоне он еще не появлялся на поле.

В сезоне-2019/20 Дембеле принял участие лишь в одном матче, в котором не отметился результативными действиями.

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