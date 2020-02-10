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22 июл 16:5020
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22 июл 13:0539
Один из лучших игроков в истории КХЛ стал гостем прямого эфира «СЭ».
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«Хотел вернуться в «Динамо», но шансов не было». Иван Бочаров — о переходе в «Торпедо»
Бывший вратарь «Локомотива» пережил один из самых сложных сезонов в карьере.
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Сергачев и Панарин собрали почти всех известных хоккеистов России.
КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024
Все переходы и подписания лиги в одном материале.
СКА очень хотел подписать Кузнецова еще семь лет назад. Но он получил контракт жизни с «Вашингтоном»
Перед Олимпиадой-2018 армейцы выкупили права на форварда у «Трактора» за большую сумму.
19 июл 08:30
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«Видел, как унижают молодых хоккеистов. Это принять не могу». Как известный комментатор стал тренером
Большое интервью с Дмитрием Федоровым.
По заработку в НХЛ Кузнецов — десятый среди россиян. Как складывалась его карьера
Похоже, по выступлению Евгения Кузнецова в НХЛ пора подводить итоги.
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КХЛ против НХЛ, звезды-штурманы и Мишкопад: самые масштабные благотворительные матчи в хоккее
20 июля в Москве состоится беспрецедентное событие в истории российского хоккея.
Кузнецов мог добиться в НХЛ гораздо большего. Но ему это было и не нужно
«Каролина» собирается расторгнуть контракт с российским форвардом.
Не выиграл Кубок, но стал легендой. Американский форвард завершил карьеру в 40 лет
Джо Павелски провел последний сезон в НХЛ.
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Селекция в межсезонье явно свидетельствует об этом.
СКА не будет играть на самой большой арене в мире. Что случилось и надолго ли это?
Сезон-2024/25 армейцы проведут в привычном для них Ледовом дворце.
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Нападающий близок к переезду в Санкт-Петербург.
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Интервью Дениса Зернова.
Массовая закупка. Казахстанскому клубу КХЛ надоело быть аутсайдером
В «Барысе» поменяли тренера и большую часть состава, приобретя нескольких звездных игроков.
Молодой канадец не может закрепиться в НХЛ из-за тяжелого характера. Его ждут в «Динамо»
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Овечкин, Панарин и Малкин вместе сыграют в Москве.
12 июл 11:00
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Украинский тренер Завальнюк будет работать в Нижнем Новгороде. На родине его уже лишили всех наград
Объявили «манкуртом и предателем».
«У него был сильный эмоциональный стресс». Фастовский — о смерти Тарасенко
Бывший гендиректор «Сибири» поделился воспоминаниями о работе с тренером.
Не только тренер. В 55 лет ушел из жизни Андрей Тарасенко
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Бобровский, Кучеров и Панарин попали в список номинантов премии «Лучший хоккеист России».
Сергачев продает шикарный особняк после обмена в «Юту». Почти за 11 миллионов долларов
Этот дом хоккеист приобрел менее года назад.
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8 июл 21:00
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«Ак Барс» и ЦСКА возвращают россиян из Америки. Какие деньги они готовы платить?
Инсайды недели от «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|2
|Автомобилист
|0
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|0
|3
|Адмирал
|0
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|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
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|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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5.09
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Металлург Мг – Локомотив
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