Делап рассказал, что Палмер помог ему принять решение о переходе в «Челси»

Нападающий «Челси» Лиам Делап заявил, что советовался с полузащитником лондонцев Коулом Палмером перед переходом в команду.

Делап и Палмер являются воспитанниками «Манчестер Сити».

«Я немного поговорил с ним. Спросил его обо всем, о чем мне нужно было знать. В конечном счете это было мое решение, поэтому я просто хотел, чтобы в моей голове сложилась ясная картина. Я знаю его с 15 лет, мы вместе играли в «Сити». У нас с ним хорошие отношения, так что было приятно увидеть знакомое лицо», — цитирует Делапа ESPN.

В сезоне-2024/25 Делап провел 40 матчей за «Ипсвич» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.