Дьекереш может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала»

Нападающий лисссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщил в соцсети X журналист Джон Кросс, «Арсенал» заинтересован в подписании 26-летнего шведа.

По информации источника, форвард хочет получать 240 тысяч евро в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

В этом сезоне Дьекереш забил 52 гола и сделал 13 голевых передач в 50 матчах во всех турнирах.