Дефур покинул «Бернли»

Полузащитник «Бернли» Стивен Дефур покинул клуб. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщает официальный сайт английской команды.

Договор с 31-летним бельгийцем был рассчитан еще на один сезон. Теперь Дефур продолжит карьеру на родине. Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы голени.

Defour Cuts Ties With Claretshttps://t.co/VDdXLDplon — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 31, 2019

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