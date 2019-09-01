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Дефур покинул «Бернли»

17:09
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Полузащитник «Бернли» Стивен Дефур покинул клуб. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщает официальный сайт английской команды.

Договор с 31-летним бельгийцем был рассчитан еще на один сезон. Теперь Дефур продолжит карьеру на родине. Он пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы голени.

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