Дефур перешел из «Бернли» в «Антверпен»

Полузащитник Стивен Дефур продолжит карьеру в «Антверпене». 31-летний бельгиец последние три сезона провел в «Бернли». Он почти полностью пропустил предыдущий сезон из-за травмы голени, проведя только 6 матчей в АПЛ.

«Новая глава. С нетерпением жду начала!» — написал Дефур в Twitter.

Ранее Дефур защищал цвета бельгийских «Генка», «Стандарда» и «Андерлехта», а также «Порту». На его счету 50 игр и 2 гола за сборную Бельгии.