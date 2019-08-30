Дефрель стал игроком «Сассуоло»

Нападающий «Ромы» Грегуар Дефрель продолжит карьеру в «Сассуоло». Римский клуб отдал 28-летнего француза в аренду на сезон, сообщает официальный сайт «волков».

«Сассуоло» также имеет возможность выкупить трансфер футболиста за 9 миллионов евро.

Дефрель провел часть прошлого сезона в аренде в «Сампдории». Всего он сыграл 39 матчей, в которых забил 12 мячей.

Gregoire Defrel ceduto in prestito al Sassuolo



I dettagli ? https://t.co/VZb6jYnQzo#ASRoma pic.twitter.com/L7IWSLgLWF — AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2019

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