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Дефрель стал игроком «Сассуоло»

22:01
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Нападающий «Ромы» Грегуар Дефрель продолжит карьеру в «Сассуоло». Римский клуб отдал 28-летнего француза в аренду на сезон, сообщает официальный сайт «волков».

«Сассуоло» также имеет возможность выкупить трансфер футболиста за 9 миллионов евро.

Дефрель провел часть прошлого сезона в аренде в «Сампдории». Всего он сыграл 39 матчей, в которых забил 12 мячей.

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