Дед Адамова отреагировал на информацию о возможном возвращении игрока в «Зенит»

Хайдар Алханов, дедушка защитника «Ахмата» Арсена Адамова, права на которого принадлежат «Зениту», высказался о возможном возвращении футболиста в питерский клуб в зимнее трансферное окно.

«Я не в курсе, что «Зенит» хочет его вернуть. Сейчас Арсен в Турции на сборах с [грозненской] командой. Со мной по поводу возвращения никто не выходил на связь», — цитирует Metaratings.ru Алханова.

Ранее в понедельник появилась информация, что «Зенит» рассматривает вариант с возвращением из аренды Адамова в связи с травмой защитника Вячеслава Караваева.

25-летний Адамов в этом сезоне РПЛ провел 18 матчей.