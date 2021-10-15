Де Пена может сменить киевское «Динамо» на ПАОК
Нападающий киевского «Динамо» Карлос де Пена может перейти в ПАОК, сообщает Meta-ratings.com.ua.
По данным источника, греческий клуб обратил внимание на игрока по рекомендации арендованного у «Динамо» бразильца Сидклея.
Несмотря на то что де Пена продлил контракт с киевлянами до декабря 2022 года, ПАОК рассматривает возможность вернуться к кандидатуре уругвайца с итальянским паспортом будущим летом, за полгода до окончания контракта с «Динамо».
После пяти туров чемпионата Греции ПАОК занимает первое место, имея в своем активе 12 очков.
29-летний Карлос де Пена в текущем сезоне провел 11 матчей за «Динамо» и забил 2 мяча при 3 голевых передачах.
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Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/paok-zainteresovan-v-priglashenii-poluzashchitnika-dinamo-1085872/
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