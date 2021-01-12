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Де Пауль, которым интересовался «Зенит», может перейти в «Ливерпуль»

09:05
Родриго де Пауль. Фото Reuters
Родриго де Пауль. Фото Reuters
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Marca. По данным источника, в переходе 26-летнего аргентинца заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В летнее трансферное окно СМИ приписывали интерес «Зенита» к де Паулю, однако российскому клубу не удалось договориться о трансфере из-за высокой суммы отступных (порядка 40 миллионов евро).

В нынешнем сезоне серии А де Пауль провел 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Удинезе» действует до 30 июня 2024 года.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

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