Интересовавший «Зенит» де Пауль может перейти в «Интер»

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль может перейти в «Интер», сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, 26-летний аргентинец может перебраться в Милан в полуторагодичную аренду, а затем черно-синие выкупят права на футболиста. В летнее трансферное окно СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Зенита»

В нынешнем сезоне серии А де Пауль провел 13 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.