Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

26 октября, 10:08

Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Давид де Хеа.
Фото AFP

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может вернуться в команду, сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцы рассматривают вариант с подписанием краткосрочного контракта с 32-летним испанцем в связи с будущим отъездом Андре Онана на Кубок Африки.

Контракт де Хеа с «МЮ» истек летом этого года. С тех пор он находится в статусе свободного агента. Голкипер выступал за команду с 2011 года. Он провел 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.

Давид де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
7
5
Читайте также
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15%
Пушилин рассказал о состоянии Царёва после покушения
«РИА Новости»: батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ влился в состав ВС РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-защитник «Арсенала» Папастатопулос подпишет контракт с «Бетисом»

«Ньюкасл» может подписать Мактоминея из «МЮ» в связи с дисквалификацией Тонали
Новости
RSS RSS
Все новости