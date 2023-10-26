Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может вернуться в команду, сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцы рассматривают вариант с подписанием краткосрочного контракта с 32-летним испанцем в связи с будущим отъездом Андре Онана на Кубок Африки.

Контракт де Хеа с «МЮ» истек летом этого года. С тех пор он находится в статусе свободного агента. Голкипер выступал за команду с 2011 года. Он провел 545 матчей, пропустил 590 мячей и 190 раз отыграл на ноль.