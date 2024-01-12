Дайер — о переходе в «Баварию»: «Сбывшаяся мечта»

Новичок «Баварии» Эрик Дайер поделился эмоциями после завершения трансфера из «Тоттенхэма».

«Бавария» объявила о переходе Дайера 11 января. 29-летний англичанин подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один сезон.

«Для меня этот переход — сбывшаяся мечта, потому что в детстве ты хочешь однажды сыграть за такую команду, как «Бавария». Это один из крупнейших клубов мира с невероятной историей. С нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде и болельщикам на «Альянц Арене», — приводит слова Дайера

Дайер выступал за «Тоттенхэм» с 2014 года. Он провел за лондонцев 364 матча, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.