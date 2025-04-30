Дайер из «Баварии» близок к переходу в «Монако»

Защитник «Баварии» Эрик Дайер в ближайшее время станет игроком «Монако», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 31-летний англичанин уже согласовал контракт с монегасками до лета 2028 года. Он присоединится к новому клубу после окончания сезона, когда завершится его соглашение с мюнхенцами.

Дайер выступает за «Баварию» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.