Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:24

Давид Нерес перешел из «Аякса» в «Шахтер»

Евгений Петров
Корреспондент

«Шахтер» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Давида Нереса. Ранее бразилец выступал за «Аякс».

Контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2026 года. Давид Нерес — воспитанник «Сан-Паулу», в составе которого в 2016 году дебютировал в чемпионате Бразилии. В этом клубе футболист провел 8 матчей и забил 3 гола. В январе 2017 года был приобретен «Аяксом». За пять лет Нерес отыграл за амстердамцев 180 матчей, забил 47 мячей и сделал 43 результативные передачи.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Аякс» во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
ФК Аякс
ФК Шахтер (Донецк)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Его игра обернется гражданскими беспорядками». Джокович — снова в отеле с нелегальными мигрантами
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Шерифа» Кристиану перешел в «Флуминенсе»

«Шериф» подписал экс-форварда «Львова» и «Буде-Глимт» Пернамбуко
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости