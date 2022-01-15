Давид Нерес перешел из «Аякса» в «Шахтер»

«Шахтер» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Давида Нереса. Ранее бразилец выступал за «Аякс».

Контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2026 года. Давид Нерес — воспитанник «Сан-Паулу», в составе которого в 2016 году дебютировал в чемпионате Бразилии. В этом клубе футболист провел 8 матчей и забил 3 гола. В январе 2017 года был приобретен «Аяксом». За пять лет Нерес отыграл за амстердамцев 180 матчей, забил 47 мячей и сделал 43 результативные передачи.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за «Аякс» во всех турнирах и забил четыре мяча при двух голевых передачах.