Дармиан может перейти в «Интер» в январе

Защитник «Пармы» Маттео Дармиан может стать игроком «Интера», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport между «Интером» и «Пармой» есть секретная договоренность, которая позволяет нерадзурри выкупить игрока в январе. Этот уговор вступит в силу, если главный тренер Антонио Конте сочтет, что у него нет достаточного количества квалифицированных правых защитников. В первой половине сезона он будет обходиться имеющимися игроками.

29-летний Маттео Дармиан в прошлом сезоне выступал за «Манчестер Юнайтед» и провел за команду семь матчей.