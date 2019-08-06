Данилу прибыл в расположение "Ювентуса". Видео

Защитник "Манчестер Сити" Данилу прибыл в расположение "Ювентуса", сообщает официальный Twitter клуба. Вероятно, в ближайшее время он пройдет медосмотр. Ранее сообщалось, что "Сити" обменяет его на Жоау Канселу.
Hi, @2DaniLuiz! 👍 pic.twitter.com/ygXfw9TDfQ— JuventusFC (@juventusfcen) August 6, 2019
28-летний бразилец прошедшем сезоне провел 22 матча за "Сити" и забил один мяч при одной голевой передаче.
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