Данилу прибыл в расположение "Ювентуса". Видео

Защитник "Манчестер Сити" Данилу прибыл в расположение "Ювентуса", сообщает официальный Twitter клуба. Вероятно, в ближайшее время он пройдет медосмотр. Ранее сообщалось, что "Сити" обменяет его на Жоау Канселу.

28-летний бразилец прошедшем сезоне провел 22 матча за "Сити" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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