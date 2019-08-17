Данил Круговой: «У моего отца была мечта, чтобы я играл в «Зените»

Защитник «Уфы» Данил Круговой, которым интересуются ЦСКА и «Зенит», признался, что его отец всегда мечтал видеть сына в составе питерской команды, сообщает prosportstory.ru.

«Еще рано поздравлять, потому что еще ничего не решено, бумаги никакие еще не подписаны, пока еще рано об этом говорить. Многие пишут, что я продался? Я не продался за деньги, потому что что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов. Самое важное то, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше, надеюсь, сейчас поможет сделать правильный выбор», — приводит слова Кругового prosportstory.ru.

Как сообщал «СЭ», Круговой склоняется к переходу в петербургский клуб, воспитанником которого является. Ранее же приоритетным вариантом для него был ЦСКА.

Круговой склоняется к переходу в «Зенит» // Шамиль Газизов: «Круговой? Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»