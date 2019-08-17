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Данил Круговой: «У моего отца была мечта, чтобы я играл в «Зените»

17 августа 2019, 15:23
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Защитник «Уфы» Данил Круговой, которым интересуются ЦСКА и «Зенит», признался, что его отец всегда мечтал видеть сына в составе питерской команды, сообщает prosportstory.ru.

«Еще рано поздравлять, потому что еще ничего не решено, бумаги никакие еще не подписаны, пока еще рано об этом говорить. Многие пишут, что я продался? Я не продался за деньги, потому что что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов. Самое важное то, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше, надеюсь, сейчас поможет сделать правильный выбор», — приводит слова Кругового prosportstory.ru.

Как сообщал «СЭ», Круговой склоняется к переходу в петербургский клуб, воспитанником которого является. Ранее же приоритетным вариантом для него был ЦСКА.

Круговой склоняется к переходу в «Зенит» // Шамиль Газизов: «Круговой? Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает»

Дополнительная информация

https://www.prosportstory.ru/post/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F

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