8 августа, 01:09

Даниэль Руис вылетел в Россию для завершения перехода в ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Мильонариоса» Даниэль Руис вылетел из аэропорта Боготы (Колумбия) для завершения перехода в ЦСКА. Футболист опубликовал фото из самолета в социальных сетях.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что ЦСКА арендует Руиса за 500 тысяч долларов с правом выкупа за 1,5 миллиона долларов.

Руис выступает за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.

Даниэль Руис.Источник: ЦСКА согласовал аренду полузащитника «Мильонариос» Даниэля Руиса
