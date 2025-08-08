Даниэль Руис вылетел в Россию для завершения перехода в ЦСКА

Полузащитник «Мильонариоса» Даниэль Руис вылетел из аэропорта Боготы (Колумбия) для завершения перехода в ЦСКА. Футболист опубликовал фото из самолета в социальных сетях.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что ЦСКА арендует Руиса за 500 тысяч долларов с правом выкупа за 1,5 миллиона долларов.

Руис выступает за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.