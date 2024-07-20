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Сегодня, 00:39

Дани Ольмо — о возможном переходе в «Барселону»: «Будет видно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дани Ольмо.
Фото Reuters

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо подписал футболку «Барселоны» для болельщика.

В социальной сети X (ранее Twitter) опубликовали видео, на котором 26-летний испанец ставит автограф на футболке каталонцев, а затем отвечает на вопрос, перейдет ли он в «Барселону». Он сказал: «Будет видно».

После победы сборной Испании в финале Евро-2024 появилась информация, что в подписании Ольмо заинтересованы «Атлетико», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В сезоне-2023/24 Ольмо сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 в 6 встречах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Футбол
ФК Барселона
ФК Лейпциг
Дани Ольмо
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