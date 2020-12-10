Дани Алвес может перейти в аргентинский клуб

«Бока Хуниорс» в трансферное окно хочет подписать защитника «Сан-Паулу» Дани Алвеса и нападающего «Фламенго» Габигола, сообщает TNT Sports.

По данным источника, переговоры с бразильскими футболистами прошли успешно, остается лишь договориться с клубами о сумме компенсации.

В нынешнем сезоне бразильской серии А 37-летний Алвес провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи, а 24-летний Габигол сыграл в 11 играх и отличился 5 раз.