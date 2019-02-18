"Далянь Ифан" объявил о переходе Хамшика

Китайский "Далянь Ифан" в своем официальном Твиттере объявил о переходе из "Наполи" полузащитника Марека Хамшика.

Ранее сообщалось, что "Далянь Ифан" заплатил за трансфер 31-летнего словака 18 миллионов евро, еще на 2 миллиона партенопейцы могут рассчитывать в качестве бонусов.

Напомним, Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года. Всего сыграл в 520 матчах за итальянский клуб, забил 120 голов и отдал 111 голевых передач. С 2013 года был капитаном команды. В составе неаполитанцев он дважды выигрывал Кубок Италии.

В текущем сезоне Хамшик провел 19 матчей за итальянский клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.