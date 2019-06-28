Daily Mirror: Обамеянг хочет стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг летом может перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает Daily Mirror. По информации СМИ, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер видит в 30-летнем габонце замену для форварда Ромелу Лукаку, который с большой долей вероятности покинет команду.

Обамеянг расстроен, что его команда не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому нападающий рассматривает переход в "МЮ".

В прошедшем сезоне Обамеянг провел 51 матч за лондонцев, забил 31 гол и отдал 8 голевых передач. Его контракт с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 70 миллионов евро.

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