Daily Mail: "МЮ" предложил "Лестеру" 83 миллиона евро за Магуайра. Игрок хочет уйти в "Ман Сити"

"Манчестер Юнайтед" готов выплатить "Лестеру" 83 миллиона евро за защитника Гарри Магуайра, утверждает Daily Mail. По информации СМИ, "красные дьяволы" опередили "горожан" в споре за 26-летнего англичанина.

Отмечается, что Магуайр знает о предложении "МЮ", но хочет продолжить карьеру в "Ман Сити". Ранее сообщалось, что главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер лично настаивает на приобретении футболиста.

В сезоне 2018/19 Магуайр провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро. В активе защитника 20 игр за сборную Англии.

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