Даббур перешел из «Севильи» в «Хоффенхайм»

Нападающий «Севильи» Мунас Даббур продолжит карьеру в «Хоффенхайме». Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, израильский форвард подписал контракт с «Хоффенхаймом» до лета 2024 года.

Ранее 27-летний Даббур играл за «Маккаби» из Тель-Авива, а также за «Зальцбург» и «Грассхоппер», дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Австрии и один раз — Швейцарии. В составе «Севильи» Даббур провел с начала сезона всего девять матчей, забил три мяча.