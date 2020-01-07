Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Даббур перешел из «Севильи» в «Хоффенхайм»

16:40
Теги:

Нападающий «Севильи» Мунас Даббур продолжит карьеру в «Хоффенхайме». Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, израильский форвард подписал контракт с «Хоффенхаймом» до лета 2024 года.

Ранее 27-летний Даббур играл за «Маккаби» из Тель-Авива, а также за «Зальцбург» и «Грассхоппер», дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Австрии и один раз — Швейцарии. В составе «Севильи» Даббур провел с начала сезона всего девять матчей, забил три мяча.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир