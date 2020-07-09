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ЦСКА согласовал покупку Гайча

00:28
Адольфо Гайч. Фото Instagram
Адольфо Гайч. Фото Instagram
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ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» по переходу нападающего Адольфо Гайча, сообщает Refuerzos CASLA. По информации источника, аргентинский клуб принял предложение красно-синих.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложили 8,85 миллиона евро за 21-летнего аргентинца, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку. Кроме того, в случае успешного выступления футболиста сумма может вырасти до 9,2 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

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