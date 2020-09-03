ЦСКА предложил за Карраскаля 8 миллионов евро

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль может перейти в ЦСКА, сообщает TNT Sports.

По сведениям источника, армейский клуб увеличил предложение по 22-летнему колумбийцу до 8 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА в размере 7 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Карраскаль провел за «Ривер Плейт» 10 матчей во всех турнирах, забил три гола. На его счету также три мяча в восьми играх за сборную Колумбии.