ЦСКА пополнился 17-летним защитником «Крыльев Советов»
21:41
ЦСКА объявил в Twitter о переходе в команду 17-летнего защитника «Крыльев Советов» Никиты Котина.
Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года и он присоединится к команде на сборах в Кампоаморе. Выступать за армейцев Котин будет под номером 13.
Состав #ЦСКА пополнил 17-летний центральный защитник Никита Котин из @fckssamara https://t.co/5knrd5gVSq pic.twitter.com/hWJAZCj7MK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 31, 2020
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