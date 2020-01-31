ЦСКА пополнился 17-летним защитником «Крыльев Советов»

ЦСКА объявил в Twitter о переходе в команду 17-летнего защитника «Крыльев Советов» Никиты Котина.

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года и он присоединится к команде на сборах в Кампоаморе. Выступать за армейцев Котин будет под номером 13.