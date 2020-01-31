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ЦСКА пополнился 17-летним защитником «Крыльев Советов»

21:41
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ЦСКА объявил в Twitter о переходе в команду 17-летнего защитника «Крыльев Советов» Никиты Котина.

Отмечается, что соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года и он присоединится к команде на сборах в Кампоаморе. Выступать за армейцев Котин будет под номером 13.

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