Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

ЦСКА подтвердил, что Н'Диай продолжит карьеру в Швеции

18:45
Теги:

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что нападающий Лассана Н'Диай будет выступать за шведский «Эскильстуна» на правах аренды до конца 2020 года.

«Эксильстуна» после 11 туров занимает предпоследнее место с восемью очками в турнирной таблице первой лиги (второго дивизиона страны).

В прошлом сезоне молодежного первенства 19-летний Н'Диай провел за ЦСКА 17 матчей, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. В РПЛ форвард на поле не выходил.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lassana-ndiaye-budet-vystupat-v-shvetsii-do-kontsa-goda/

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 23717
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир