ЦСКА подтвердил, что Н'Диай продолжит карьеру в Швеции

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что нападающий Лассана Н'Диай будет выступать за шведский «Эскильстуна» на правах аренды до конца 2020 года.

«Эксильстуна» после 11 туров занимает предпоследнее место с восемью очками в турнирной таблице первой лиги (второго дивизиона страны).

В прошлом сезоне молодежного первенства 19-летний Н'Диай провел за ЦСКА 17 матчей, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. В РПЛ форвард на поле не выходил.