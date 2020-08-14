ЦСКА подтвердил, что Н'Диай продолжит карьеру в Швеции
18:45
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что нападающий Лассана Н'Диай будет выступать за шведский «Эскильстуна» на правах аренды до конца 2020 года.
«Эксильстуна» после 11 туров занимает предпоследнее место с восемью очками в турнирной таблице первой лиги (второго дивизиона страны).
В прошлом сезоне молодежного первенства 19-летний Н'Диай провел за ЦСКА 17 матчей, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. В РПЛ форвард на поле не выходил.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lassana-ndiaye-budet-vystupat-v-shvetsii-do-kontsa-goda/
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