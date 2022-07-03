ЦСКА объявил о переходе Гогричиани в «Балтику»

ЦСКА объявил о переходе нападающего Гочи Гогричиани в «Балтику», сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний россиянин переходит в калининградский клуб на постоянной основе. По данным портала Transfermarkt, контракт с футболистом рассчитан на 3 года.

Сообщается, что Гогричиани уже прибыл в расположение «Балтики».

В прошлом сезоне нападающий провел в аренде в «Текстильщике». В 33 матчах за клуб Гогричиани забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.