Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:43

ЦСКА объявил о переходе Гогричиани в «Балтику»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

ЦСКА объявил о переходе нападающего Гочи Гогричиани в «Балтику», сообщает пресс-служба армейцев.

22-летний россиянин переходит в калининградский клуб на постоянной основе. По данным портала Transfermarkt, контракт с футболистом рассчитан на 3 года.

Сообщается, что Гогричиани уже прибыл в расположение «Балтики».

В прошлом сезоне нападающий провел в аренде в «Текстильщике». В 33 матчах за клуб Гогричиани забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/gocha-gogrichiani-perekhodit-v-baltiku/
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Икарди с Вандой ждут в «Монце», Дзаньоло идет в «Ювентус», Дембеле торгуется с «Барсой». Главные трансферные слухи Европы на 3 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Химки» близки к подписанию белорусского хавбека Гречихо
Президент «Црвены Звезды» рассказал, обсуждался ли с «Зенитом» трансфер Эраковича
В «Зените» рассказали, рассматривает ли клуб покупку сербских игроков
Медведев — о возможном защитнике в «Зените»: «Фамилия? Помните, как у Чехова? Лошадиная!»
«Зенит» не отпускает Европу. Матч с «Црвеной Звездой» — хороший шаг навстречу ей
В «Црвене Звезде» ответили на вопрос о возможном переходе Дзюбы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сакки: «Дибала будет себя комфортнее чувствовать в «Милане», нежели в «Интере»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости