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ЦСКА объявил о переходе Эджуке из «Херенвена»

19:33
Чидеры Эджуке и Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА
Чидеры Эджуке и Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА
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Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб и «Херенвен» оформили переход нападающего Чидеры Эджуке. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Ранее нигериец успешно прошел медобследование.

В минувшем сезоне Эджуке провел 25 матчей в чемпионате Голландии, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 5,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/chidera-ejuke-stal-igrokom-pfk-cska/

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