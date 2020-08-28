ЦСКА объявил о переходе Эджуке из «Херенвена»

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб и «Херенвен» оформили переход нападающего Чидеры Эджуке. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Ранее нигериец успешно прошел медобследование.

В минувшем сезоне Эджуке провел 25 матчей в чемпионате Голландии, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 5,5 миллиона евро.