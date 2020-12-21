ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком из клуба второго дивизиона Дании

Полузащитник «Фремад Амагер» Эммануэль Току может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает портал Kickgh.

По сведениям источника, московский клуб готов приобрести 20-летнего ганца из команды второго дивизиона Дании в зимнее трансферное окно. Армейцам придется конкурировать за игрока с «Норшелланном».

«Сейчас моя цель — много работать и помогать команде. Слухи мотивируют меня работать еще усерднее. Хочу помочь своей команде двигаться вперед, но моя цель в будущем — играть в топ-клубе. Я чувствую, что готов сделать следующий шаг», — сказал Току.

В текущем сезоне Току провел 20 матчей «Фремад Амагер», в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.