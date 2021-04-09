Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

ЦСКА и «Спартак» поборются за полузащитника «Палмейраса»

20:28
Рафаэль Вейга. Фото Instagram
Рафаэль Вейга. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Палмейрас» Рафаэль Вейга может продолжить карьеру в России, сообщает 9 апреля Central da Bola в Twitter.

По информации источника, интерес к бразильцу проявляют ЦСКА и «Спартак». В ближайшие дни клубы отправят в «Палмейрас» предложения по игроку.

В минувшем сезоне 25-летний Вейга провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и забил 11 мячей. Вместе с командой он выиграл Кубок Либертадорес в 2020 году. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4,5 миллионов евро.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. ЦСКА с 43 очками располагается на четвертой строчке.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/futebol_pontual/status/1380510768597250052

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...