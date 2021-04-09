ЦСКА и «Спартак» поборются за полузащитника «Палмейраса»
Полузащитник «Палмейрас» Рафаэль Вейга может продолжить карьеру в России, сообщает 9 апреля Central da Bola в Twitter.
По информации источника, интерес к бразильцу проявляют ЦСКА и «Спартак». В ближайшие дни клубы отправят в «Палмейрас» предложения по игроку.
В минувшем сезоне 25-летний Вейга провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и забил 11 мячей. Вместе с командой он выиграл Кубок Либертадорес в 2020 году. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4,5 миллионов евро.
«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. ЦСКА с 43 очками располагается на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/futebol_pontual/status/1380510768597250052
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