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Сегодня, 16:22

ЦСКА и «Маккаби» Тель-Авив не могут договориться о сумме трансфера Тургемана

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ЦСКА и тель-авивский «Маккаби» имеют разногласия в отношении суммы трансфера нападающего израильского клуба Дора Тургемана. Об этом сообщают Sport5.co.il и уnet.co.il со ссылкой на источники в России.

Израильские СМИ утверждают, что первичное предложение ЦСКА по 20-летнему форварду составило 3,5 миллиона евро, в то время как «Маккаби» запросил чуть более 4 миллионов евро.

В 2023 году игрок продлил с клубом контракт до 2026 года по схеме 3+1. На счету Тургемана 6 матчей за сборную Израиля. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Эли Швидлер

РПЛ
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК ЦСКА (Москва)
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