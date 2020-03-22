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ЦСКА досрочно прервал аренду Нисимуры в «Портимоненси» из-за коронавируса

18:25
Такума Нисимура. Фото ПФК ЦСКА
Такума Нисимура. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА и «Портимоненси» договорились о прекращении аренды форварда Такумы Нисимуры в португальской команде из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте «Портимоненси».

Такое решение было принято в связи с семейной ситуацией 23-летнего японца. Нисимура обеспокоен состоянием своих родных. ЦСКА удовлетворил просьбу футболиста и досрочно прервал аренду в «Портимоненси».

За «Портимоненси» Нисимура провел два матча и не отметился результативными действиями. Первую половину сезона Нисимура выступал за красно-синих — 8 игр и два гола.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 318 981 человека. Умерших — 13 685, выздоровевших — 96 006. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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Дополнительная информация:

https://www.portimonense.pt/sad/noticia.php?id=14259

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