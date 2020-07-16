ЦСКА договорился с Гайчем
05:32
Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч перейдет в ЦСКА?. Как сообщает Presion Alta, сторонам наконец-то удалось уладить все детали сделки.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит около 9 миллионов евро за 21-летнего аргентинца, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку.
В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.
#SanLorenzo || Se destrab? el pase de Adolfo Gaich: jugar? finalmente en el CSKA de Rusia pic.twitter.com/VrTifbTj3A— ? Presi?n Alta ? (@presionalta) July 15, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...