Цимикас может перейти в «Ниццу». Им интересовался «Локомотив»

Защитник «Олимпиакоса» Костас Цимикас может перейти в «Ниццу», сообщает France Football.

По сведениям источника, спортивный директор «Ниццы» посетил Афины, чтобы провести переговоры по трансферу 24-летнего грека.

Ранее сообщалось об интересе к Цимикасу со стороны «Локомотива», «Наполи», «Интера», «Галатасарая», «Фенербахче» и «Лестера».

В сезоне-2019/20 Цимикас провел 37 матчей за «Олимпиакос», на его счету 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего грека в 3,5 миллиона евро.