Что будет с контрактами и трансферными окнами? Новый ответ ФИФА

Сегодня в британских СМИ начались новые спекуляции на тему сроков контрактов футболистов и продолжительности трансферного окна. Как сообщили наши коллеги, ФИФА якобы уже предложила продлить истекающие контракты до новых сроков завершения сезона-2019/20, а регистрационный период — до января 2021 года.

24 марта ФИФА уже отвечала на запрос «СЭ» о возможных изменениях в трансферных правилах и продлении контрактов тех игроков, у кого они истекают в мае-июне 2020 года:

— 18 марта бюро совета ФИФА решило создать рабочую группу ФИФА-конфедерации в ответ на КОВИД-19. Эта группа оценит необходимость внесения поправок или временных особых пунктов в регламент ФИФА о статусе и трансфере игроков для защиты контрактов в отношении обеих сторон — как игроков, так и клубов, а также корректировки регистрационных периодов футболистов.

Эта работа уже началась. Она проводится с учетом мнения всех заинтересованных сторон, включая конфедерации, ассоциации, клубы, лиги и футболистов. Дополнительную информацию сообщим позднее.

Сегодня в ответ на повторный запрос в Цюрихе нам сообщили следующее:

— Обращаем ваше внимание на наш предыдущий ответ. Никаких решений еще не принято. Будем держать вас в курсе наших дальнейших шагов. (Александр Бобров)