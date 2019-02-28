Чочиев стал игроком минского "Динамо"

Российский полузащитник Алан Чочиев подписал контракт с минским "Динамо", сообщает официальный Твиттер белорусской команды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, который стартует 29 марта и завершится 30 ноября.

27-летний хавбек зимой покинул "Крылья Советов" и стал свободным агентов.

В текущем сезоне Чочиев сыграл в 11 матчах за самарский клуб и не отметился результативными действиями.

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