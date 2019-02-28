Чочиев стал игроком минского "Динамо"

Российский полузащитник Алан Чочиев подписал контракт с минским "Динамо", сообщает официальный Твиттер белорусской команды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, который стартует 29 марта и завершится 30 ноября.
27-летний хавбек зимой покинул "Крылья Советов" и стал свободным агентов.
В текущем сезоне Чочиев сыграл в 11 матчах за самарский клуб и не отметился результативными действиями.
🔥 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДИНАМО 🔥– ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 28 февраля 2019 г.
Сегодня минское "Динамо" подписало контракт с российским полузащитником Аланом Чочиевым. Игрок пришел в наш клуб на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона.#fcdm1927 #межсезоньеДинамо pic.twitter.com/AVs6hj0Qwf
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