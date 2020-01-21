Чичарито перешел из «Севильи» в «Лос-Анджелес Гэлакси»
19:10
Нападающий Хавьер «Чичарито» Эрнандес перешел из «Севильи» в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщают пресс-службы клубов. Срок контракта 31-летнего форварда сборной Мексики с американской командой не уточняется.
Эрнандес перешел в «Севилью» из «Вест Хэма» летом 2019-го за 8 миллионов евро, но не закрепился в составе и сыграл в 17 матчах, забил 4 гола.
Ранее Чичарито выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Байер» и другие клубы.
? We have reached an agreement with @LAGalaxy for the transfer of Chicharito.— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 21, 2020
Thank you for everything, @CH14_! We wish you the very best of luck.#vamosmiSevilla #WeareSevilla
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