Четыре клуба претендуют на Халка

Нападающий Халк может вернуться в чемпионат Бразилии. По информации UOL Esporte, «Фламенгу» начал переговоры с 34-летним бразильцем, который является свободным агентом. Его последним клубом был китайский «Шанхай Шанган».

На форварда также претендуют «Бешикташ», «Атлетику Минейру», «Истанбул Башакшехир».

С 2012-й по 2016 год Халк выступал за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка страны (2015/16) и завоевал Суперкубок России (2015).

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.