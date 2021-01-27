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Четыре клуба претендуют на Халка

04:43
Халк. Фото Instagram
Халк. Фото Instagram
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Нападающий Халк может вернуться в чемпионат Бразилии. По информации UOL Esporte, «Фламенгу» начал переговоры с 34-летним бразильцем, который является свободным агентом. Его последним клубом был китайский «Шанхай Шанган».

На форварда также претендуют «Бешикташ», «Атлетику Минейру», «Истанбул Башакшехир».

С 2012-й по 2016 год Халк выступал за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка страны (2015/16) и завоевал Суперкубок России (2015).

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

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