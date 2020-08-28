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Четыре английских клуба претендуют на Игуаина

20:10
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«Фулхэм», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Ньюкасл» хотят подписать форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, сообщает Corriere Dello Sport.

Ранее стало известно, что главный тренер туринцев Андреа Пирло уже пообщался с 32-летним нападающим и сказал, что не рассчитывает на аргентинца. Контракт Игуаина с «Ювентусом» рассчитан до июля следующего года.

В минувшем сезоне серии А Игуаин провел 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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