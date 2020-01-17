Головин не сыграет с экс-спартаковцем

Португальские СМИ сообщили об интересе «Монако» к 28-летнему нападающему «Порту» Зе Луишу. В частности, его отправило в княжество издание Record.

Однако, по данным «СЭ», информация наших португальских коллег не соответствует действительности: монегаски не ведут переговоры о покупке или аренде кабовердианца и не собирались этого делать.

Ранее сообщалось о срыве трансфера экс-спартаковца в «Тоттенхэм». Причина — проблемы с получением разрешения на работу для игрока сборной Кабо-Верде, которого рассматривали в качестве замены травмированному Харри Кейну.

В этом сезоне Зе Луиш провел 20 матчей в разных турнирах и забил восемь мячей. За «Спартак» он выступал с 2015 по 2019 год, сыграл за красно-белых 109 матчей и забил 35 голов. (Александр Бобров)