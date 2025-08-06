Чемпион мира 2018 года Товен перейдет в «Ланс»

Нападающий «Удинезе» Флориан Товен продолжит карьеру во Франции, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, сумма трансфера составит 6 миллионов евро. 32-летний француз подпишет контракт до 2028 года. Игрок уже прилетел во Францию, где толпа фанатов «Ланса» с пиротехникой его встретила.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Товен забил 9 голов и сделал 5 голевых передач в 26 матчах. В 2018 году вингер стал чемпионом мира со сборной Франции.