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Чемпион Турции «Истанбул» арендовал у «Милана» Дуарте

20:55
Лео Дуарте. Фото ФК «Милан»
Лео Дуарте. Фото ФК «Милан»
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Защитник «Милана» Лео Дуарте отдан в аренду в «Истанбул», сообщает официальный сайт итальянского клуба. В составе чемпионов Турции футболист будет выступать до 30 июня 2022 года. После окончания срока аренды стамбульцы имеют право выкупить его.

Дуарте выступает за «Милан» с лета 2019 года, когда он перешел из «Фламенго» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего бразильца 3 матча во всех турнирах.

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