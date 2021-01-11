Чемпион Турции «Истанбул» арендовал у «Милана» Дуарте

Защитник «Милана» Лео Дуарте отдан в аренду в «Истанбул», сообщает официальный сайт итальянского клуба. В составе чемпионов Турции футболист будет выступать до 30 июня 2022 года. После окончания срока аренды стамбульцы имеют право выкупить его.

Дуарте выступает за «Милан» с лета 2019 года, когда он перешел из «Фламенго» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего бразильца 3 матча во всех турнирах.